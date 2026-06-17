Mujer oficial de Fuerza Pública figura entre los sospechosos de integrar banda narco

Una oficial de la Fuerza Pública destacada en San Vito de Coto Brus figura entre las personas sospechosas de integrar una organización dedicada, aparentemente, a la venta exprés de drogas.

Así lo confirmó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, al brindar detalles sobre una serie de allanamientos ejecutados por agentes de la delegación judicial de Corredores.

Según explicó Muñoz, las diligencias tenían como objetivo detener a cinco personas vinculadas con una investigación que se desarrolla desde el año 2025.

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El OIJ realizó ocho allanamientos con el fin de detener a los presuntos miembros de una organización que estaría dedicada a la venta de droga, en Corredores. (OIJ/OIJ)

La pesquisa inició a raíz de información confidencial recibida por las autoridades y permitió identificar a los presuntos integrantes de la estructura criminal.

De acuerdo con el OIJ, el supuesto líder de la organización es un hombre de apellido Cerdas, de 46 años, conocido con el alias de Moncho.

“También tenemos detenida a una mujer vinculada directamente con él de apellido Castrillo, de 26 años, y se está deteniendo a una segunda mujer de apellido Buzano, quien es oficial de la Fuerza Pública y está destacada en San Vito”, manifestó Muñoz.

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Las autoridades sospechan que el grupo se dedicaba a la venta exprés de droga en la zona sur del país.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron un arma de fuego, dinero en efectivo y un vehículo que ahora forman parte de la investigación.

Además, el subdirector del OIJ recordó que en agosto del 2025 las autoridades ya habían detenido a un sujeto de apellido Pérez, quien permanece descontando prisión preventiva por este mismo caso.