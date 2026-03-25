Dos deslizamientos en una mañana dejan dos hombres fallecidos en el país, el más reciente en Miramar

Un deslizamiento de tierra cobró la vida de un hombre de aproximadamente 53 años la mañana de este miércoles en el cruce de Zapotal, en Montes de Oro de Miramar, Puntarenas.

La víctima se encontraba realizando labores detrás de una vivienda cuando ocurrió la emergencia.

Este fue el segundo deslizamiento ocurrido la mañana de este miércoles 25 de marzo, ya que en San Rafael de San Ramón, Alajuela, murió otro hombre que también fue sepultado por un terraplén. Esta emergencia ocurrió a las 6:50 a. m.

Carlos Herrera de la Cruz Roja confirmó que cuando llegaron, el hombre estaba atrapado por la tierra; cuando la liberaron, entró en paro cardiorespiratorio, y aunque lo intentaron salvar, no fue posible, por lo que lo declararon fallecido. Además, un hombre que sufrió golpes en las piernas y una mujer con una crisis hipertensiva fueron llevados al hospital de San Ramón.

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Emergencias ocurrieron en Miramar de Puntarenas y San Ramón de Alajuela. Foto: Con fines ilustrativos (Cruz Roja/Cortesía)

Fue liberado, pero sin vida

Jorge Matamoros, coordinador operativo de la Cruz Roja, en Puntarenas, indicó que la segunda emergencia en Miramar fue reportada a las 10:39 a. m.

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El hombre quedó atrapado tras el deslizamiento. Sin embargo, las condiciones del terreno dificultaron el acceso de los rescatistas.

Debido a que el sitio se ubica en una zona montañosa, los equipos tardaron aproximadamente una hora en llegar hasta el lugar. Cuando llegaron, liberaron al sujeto, pero ya estaba sin vida.

Las identidades de las víctimas no han trascendido.