Dos hermanos enfrentan condena por hechos que alarmaron a la comunidad

La forma en la que actuaban dos hermanos para cometer millonarios robos en Liberia, Guanacaste, terminó llevándolos a prisión.

Los hombres de apellido Vega aceptaron los cargos que les acusaban y recibieron condenas mediante un procedimiento especial abreviado por varios delitos de robo agravado cometidos durante este 2026.

Uno de ellos deberá cumplir una pena de ocho años y ocho meses de cárcel, mientras que el otro fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión.

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Los hombres de apellido Vega aceptaron los cargos de los que los acusaban. Foto: Ilustrativa

Así actuaban para ingresar a los negocios

Según la investigación, los hermanos utilizaban la fuerza para ingresar a comercios durante la madrugada.

En uno de los casos, ocurrido el pasado 12 de febrero en barrio Los Ángeles, los sospechosos doblaron una cortina metálica, hicieron un boquete y fracturaron el candado de seguridad para entrar a un negocio comercial.

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Mientras uno ingresaba al local, el otro se quedaba afuera vigilando.

De ese sitio habrían sustraído un datáfono, monedas y cajas de refresco.

Fueron sorprendidos dentro del local

Un día después, el 13 de febrero, los hermanos llegaron a un negocio de comida y nuevamente forzaron la cortina metálica para entrar.

Sin embargo, dentro del lugar se toparon con el administrador, quien los enfrentó, provocando que huyeran del sitio.

Robos millonarios

Las autoridades también los vincularon con un robo ocurrido el 4 de marzo en un local de celulares.

En apariencia, uno de ellos quebró uno de los vidrios frontales, forzó la cortina metálica y logró llevarse aproximadamente millón y medio de colones, además de computadoras, relojes inteligentes, audífonos y repuestos para celulares.

Hasta hicieron boquetes en techos

Otro de los hechos ocurrió el 11 de marzo, cuando uno de los sospechosos quebró varias tejas e hizo un boquete en el cielo raso de un local comercial para ingresar.

Una vez adentro, desprendió una caja registradora adherida a un escritorio y robó más de 1.590.000 colones en efectivo, además de un celular.

Tras las investigaciones, ambos hermanos terminaron condenados por los delitos.