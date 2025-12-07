Sucesos

Dos jóvenes mueren en terrible accidente y otro queda herido: los tres iban en la misma moto

Accidente mortal en Hone Creek, Cahuita deja fallecidos a dos muchachos de apellidos Méndez y South

Por Alejandra Morales

Una imprudencia en carretera terminó en desgracia y dolor para las familias de tres muchachos veinteañeros en Hone Creek, en Cahuita, Talamanca.

“Los tres viajaban a bordo de una misma motocicleta cuando se salieron de la vía y chocaron contra una cerca. Dos de ellos quedaron fallecidos en el sitio y el herido fue llevado al hospital Tony Facio de Limón”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Fachada de un edificio de una planta, de color crema con bordes anaranjados. Con letrero negro que dice Hospital Dr. Tony Facio Castro
Dos muchachos de apellidos Méndez y South fallecieron y en el hospital Tony Facio se mantiene luchando por su vida otro joven de apellido Hernández. Foto: Ilustrativa (Raúl Cascante)

Víctimas identificadas

Las víctimas mortales son de apellidos Méndez, de 28 años, y South, de 23 años.

El sobreviviente es de apellido Hernández, de 24 años; a él lo llevaron al centro médico.

La Cruz Roja recibió la alerta de la tragedia a las 3:42 a. m. de este domingo 7 de diciembre.

tres hombres en una motoCahuitados fallecidos por accidente en moto
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

