Dos jóvenes mueren en terrible accidente y otro queda herido: los tres iban en la misma moto

Una imprudencia en carretera terminó en desgracia y dolor para las familias de tres muchachos veinteañeros en Hone Creek, en Cahuita, Talamanca.

“Los tres viajaban a bordo de una misma motocicleta cuando se salieron de la vía y chocaron contra una cerca. Dos de ellos quedaron fallecidos en el sitio y el herido fue llevado al hospital Tony Facio de Limón”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos muchachos de apellidos Méndez y South fallecieron y en el hospital Tony Facio se mantiene luchando por su vida otro joven de apellido Hernández. Foto: Ilustrativa (Raúl Cascante)

Víctimas identificadas

Las víctimas mortales son de apellidos Méndez, de 28 años, y South, de 23 años.

El sobreviviente es de apellido Hernández, de 24 años; a él lo llevaron al centro médico.

La Cruz Roja recibió la alerta de la tragedia a las 3:42 a. m. de este domingo 7 de diciembre.

