Sucesos

Dos motos chocan de frente y el resultado fue desgarrador

Un joven de apellido Montero de 21 años perdió la vida tras colisionar con otra motocicleta en Piedras Blancas de Tabarcia

Por Silvia Coto

El choque de frente entre dos motocicletas cobró la vida de un joven de 21 años la madrugada de este domingo en Piedras Blancas de Tabarcia, en Mora, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Montero. Según el reporte de las autoridades, el fatal incidente ocurrió a las 12:20 a. m., cuando, por razones que aún se encuentran bajo investigación, las dos motocicletas chocaron de frente.

Los dos jóvenes fueron llevados muy graves al hospital, uno de ellos falleció.

Traslado y desenlace

Tras el fuerte impacto, ambos conductores fueron auxiliados por unidades de emergencia y trasladados de urgencia al CAIS de Puriscal.

Lamentablemente, minutos después de su ingreso al centro médico, Montero fue declarado fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El otro conductor involucrado, un hombre de apellido Vargas, de 23 años, también recibió atención médica inicial en Puriscal. Sin embargo, dada la complejidad de sus heridas, fue remitido bajo soporte médico hacia el Hospital San Juan de Dios en San José para una intervención especializada.

