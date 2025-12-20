Dos mujeres salen a un bar, una termina muerta y la otra grave por brutal ataque en la mesa

Un violento ataque armado robó la paz a los vecinos de Nicoya, Guanacaste; en un bar de esta zona atacaron a dos mujeres que se encontraban sentadas en una mesa.

La situación ocurrió la tarde de este viernes 19 de diciembre y a la Cruz Roja le llegó el reporte a las 3:24 p. m.

Las víctimas, quienes aún no han sido identificadas, tendrían edades aproximadas entre los 31 y 40 años, según información preliminar. Una de ellas murió en el sitio, mientras se encontraba sentada en una de las sillas del bar, producto de las heridas sufridas.

Ataque armado estremeció un bar en Nicoya, Guanacaste cuando mataron a una mujer y dejaron a otra grave, este viernes 19 de diciembre del 2025. Foto: Ilustrativa (Juan R. Costa)

Mujer en condición crítica

La segunda mujer quedó postrada en el suelo boca abajo y fue llevada de urgencia al hospital La Anexión, donde permanece en condición crítica, de acuerdo con los reportes oficiales.

De manera preliminar, se maneja la versión de que ambas mujeres serían pareja y estarían casadas; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por el OIJ.

Con este caso, ya suman 81 mujeres asesinadas en Costa Rica en este 2025, según las estadísticas oficiales.

