Sucesos

Dos mujeres salen a un bar, una termina muerta y la otra grave por brutal ataque en la mesa

Ataque armado estremeció un bar en Nicoya, Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un violento ataque armado robó la paz a los vecinos de Nicoya, Guanacaste; en un bar de esta zona atacaron a dos mujeres que se encontraban sentadas en una mesa.

La situación ocurrió la tarde de este viernes 19 de diciembre y a la Cruz Roja le llegó el reporte a las 3:24 p. m.

Las víctimas, quienes aún no han sido identificadas, tendrían edades aproximadas entre los 31 y 40 años, según información preliminar. Una de ellas murió en el sitio, mientras se encontraba sentada en una de las sillas del bar, producto de las heridas sufridas.

LEA MÁS: Así fue como sospechoso de matar a joven mamá trató de desligarse de atroz hecho

Cinta amarilla
Ataque armado estremeció un bar en Nicoya, Guanacaste cuando mataron a una mujer y dejaron a otra grave, este viernes 19 de diciembre del 2025. Foto: Ilustrativa (Juan R. Costa)

Mujer en condición crítica

La segunda mujer quedó postrada en el suelo boca abajo y fue llevada de urgencia al hospital La Anexión, donde permanece en condición crítica, de acuerdo con los reportes oficiales.

LEA MÁS: Corazón de una madre vuelve a romperse: perdió a dos hijas de forma abrupta en tres años

De manera preliminar, se maneja la versión de que ambas mujeres serían pareja y estarían casadas; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por el OIJ.

Con este caso, ya suman 81 mujeres asesinadas en Costa Rica en este 2025, según las estadísticas oficiales.

LEA MÁS: Dueña de casa fue asesinada por hombre que se encontraba en una de sus propiedades

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataque armado dentro de un bar en Nicoyamatan a mujer dentro de bar en Nicoyamujeres asesinadasbarmujer asesinada
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.