Dos personas resultaron afectadas durante un incendio en una casa en Cartago

Dos personas resultaron afectadas durante un incendio que consumió una estructura de dos niveles en Quircot, en San Nicolás de Cartago.

La emergencia ocurrió 25 metros antes de la escuela El Mundo del Saber y movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos desde la 1:07 p.m. de este martes 12 de mayo.

Según confirmaron las autoridades, al llegar al sitio encontraron la estructura envuelta en llamas, por lo que iniciaron de inmediato las labores para controlar el fuego.

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Bomberos atendieron la emergencia en Quircot de San Nicolás. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Solicitamos personal paramédico a la escena, ya que tenemos a una persona con quemaduras”, indicó en un primer momento la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos.

Aunque minutos después, la Cruz Roja confirmó que atendieron a dos personas afectadas por inhalación de humo y que no requirieron ser llevadas el hospital.

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Hasta las 2:40 p.m., cuatro unidades de Bomberos continuaban trabajando en el lugar para controlar por completo la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a otras estructuras cercanas.

Por ahora, no se conocen las causas que originaron el incendio.