Sucesos

Dos personas resultaron afectadas durante un incendio en una casa en Cartago

Bomberos atendieron la emergencia en Quircot de San Nicolás

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Dos personas resultaron afectadas durante un incendio que consumió una estructura de dos niveles en Quircot, en San Nicolás de Cartago.

La emergencia ocurrió 25 metros antes de la escuela El Mundo del Saber y movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos desde la 1:07 p.m. de este martes 12 de mayo.

Según confirmaron las autoridades, al llegar al sitio encontraron la estructura envuelta en llamas, por lo que iniciaron de inmediato las labores para controlar el fuego.

LEA MÁS: Muchachito viajó en busca de trabajo a San José y ahora su familia afronta días de incertidumbre

Incendios Forestales Guanacaste
Bomberos atendieron la emergencia en Quircot de San Nicolás. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Solicitamos personal paramédico a la escena, ya que tenemos a una persona con quemaduras”, indicó en un primer momento la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos.

Aunque minutos después, la Cruz Roja confirmó que atendieron a dos personas afectadas por inhalación de humo y que no requirieron ser llevadas el hospital.

LEA MÁS: Muerte en carretera en Cartago revive fantasmas de la violencia vial en el país

Hasta las 2:40 p.m., cuatro unidades de Bomberos continuaban trabajando en el lugar para controlar por completo la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a otras estructuras cercanas.

Por ahora, no se conocen las causas que originaron el incendio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
persona sufre quemaduras en incendio en Quircotincendio en casa en Quircot
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.