Dos vidas se apagaron tras violento accidente

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes 8 de mayo en Colorado de Abangares, Guanacaste, que dejó como saldo la muerte de dos personas.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja luego de recibir la alerta a las 2:12 p. m., según confirmó Alexander Porras, de la central de monitoreo de la institución.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron entre sí por razones que ahora son investigadas por las autoridades judiciales.

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Tragedia ocurrió en Colorado de Abangares la tarde de este viernes. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron a las dos víctimas sin signos vitales.

Versiones no oficiales señalaron que los fallecidos serían cuñados; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

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Hasta el momento, tampoco han trascendido las identidades de las víctimas.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente.