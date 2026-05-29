Drones y unidades extintoras trabajan para controlar un incendio en Heredia

Un incendio en un edificio de apartamentos movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos la tarde de este viernes en Heredia.

La emergencia es atendida 100 metros al norte del hotel Valladolid, donde una importante cantidad de personal trabaja para evitar que las llamas se propaguen.

Bomberos desplegaron drones y unidades extintoras

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, al sitio fueron enviadas tres unidades extintoras y una unidad de drones para evaluar la magnitud de la emergencia.

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Incendio en edificio de apartamentos en Heredia

“Estamos en la escena con tres unidades extintoras y una unidad de drones. Se trata de una estructura de 400 metros cuadrados con fuego en un 25%”, informaron los bomberos.

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La estructura afectada tiene aproximadamente 400 metros cuadrados y, según la valoración inicial, una cuarta parte del inmueble estaba comprometida por las llamas.

De momento, no ha trascendido si hay personas afectadas o si fue necesario evacuar a residentes del edificio.

Las labores de extinción y valoración continúan en la escena.