La despedida del piloto Maverick Vargas tuvo un emotivo homenaje en el cielo

Una emotiva despedida fue la que familiares, amigos y seres queridos le realizaron al piloto Maverick Vargas Recinos, de 30 años, quien falleció en el accidente aéreo ocurrido esta semana en Sarapiquí.

El homenaje estuvo marcado por un simbólico último vuelo.

Así fue el homenaje

Con el paso de una avioneta sobre el sitio y la salida de humo blanco, fue despedido Maverick este miércoles 27 de mayo.

LEA MÁS: Recién casado y amante de la adrenalina: así era piloto que murió en accidente aéreo Sarapiquí

Familiares y amigos le dieron un homenaje cargado de emoción al joven piloto. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Las imágenes del homenaje reflejaron el profundo cariño que muchas personas sentían por el joven piloto, quien además era ampliamente conocido por su pasión por la aviación.

Despedida para Maverick Vargas Recinos

Era amante de los deportes extremos

Maverick Vargas era vecino de Guápiles, en Pococí, y también destacaba por su amor a los deportes extremos, especialmente el motocross.

Además, apenas iniciaba una nueva etapa en su vida, ya que recientemente se había casado.

Murió en accidente aéreo

El joven falleció la mañana del lunes 25 de mayo, luego de que la avioneta que piloteaba sufriera un accidente en finca Los Mejías, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

La tragedia causó gran conmoción entre familiares, amigos y personas cercanas al piloto.