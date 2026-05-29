Impresionante video muestra momento en el que rayo provocó la caída de cuatro postes en Alajuela

Un impresionante video muestra el momento exacto en el que un rayo terminó provocando la caída de cuatro postes del tendido eléctrico en San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Cinco carros quedaron atrapados entre cables eléctricos tras caída de postes en Alajuela

Ese incidente causó que cinco carros quedaran atrapados entre los cables del tendido eléctrico que cayeron sobre la calle, de hecho la dash cam de uno de esos vehículos fue la que grabó lo sucedido.

En la grabación se alcanza a ver cómo el rayo impactó directamente el transformador de uno de los postes, lo que causó que este se viniera abajo.

Video muestra rayo que causó caída de postes en Alajuela

LEA MÁS: Sala IV falla a favor de Randall Zúñiga y condena a OPA y Trivisión por divulgar recetas médicas

Esa misma situación generó que otros tres postes también se desplomaran, como en una especie de efecto dominó.

A raíz de esta emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja tuvieron que presentarse en la escena para rescatar a los ocupantes de los carros que quedaron atrapados entre el tendido eléctrico.

LEA MÁS: Impactante caída de rayo derriba postes y causa caos en Alajuela

La mañana de este viernes las autoridades continuaban trabajando en esa zona para reparar los daños.