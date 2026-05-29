Sucesos

Impresionante video muestra momento en el que rayo provocó la caída de cuatro postes en Alajuela

El video fue grabado por la dash cam de uno de los carros que se vieron afectados

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Por Adrián Galeano Calvo

Un impresionante video muestra el momento exacto en el que un rayo terminó provocando la caída de cuatro postes del tendido eléctrico en San Rafael de Alajuela.

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Ese incidente causó que cinco carros quedaran atrapados entre los cables del tendido eléctrico que cayeron sobre la calle, de hecho la dash cam de uno de esos vehículos fue la que grabó lo sucedido.

En la grabación se alcanza a ver cómo el rayo impactó directamente el transformador de uno de los postes, lo que causó que este se viniera abajo.

Video muestra rayo que causó caída de postes en Alajuela

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Esa misma situación generó que otros tres postes también se desplomaran, como en una especie de efecto dominó.

A raíz de esta emergencia, personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja tuvieron que presentarse en la escena para rescatar a los ocupantes de los carros que quedaron atrapados entre el tendido eléctrico.

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La mañana de este viernes las autoridades continuaban trabajando en esa zona para reparar los daños.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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