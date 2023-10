El desgarrador mensaje de Yuliana Ureña hace tres años con el que temía lo que finalmente le pasó

“A casa siempre quiero volver”.

Así lo expresó Yuliana Ureña Quirós mediante una publucación hace tres meses y que en la actualidad hace eco, ya que ella se convirtió en una víctima más de la maldad en Costa Rica, ya que se sospecha que ella fue víctima de un desalmado que la violó y la mató.

El martes 16 de junio del 2020, cuando Yuliana tan solo tenía 16 años, percibió la violencia que viven muchas mujeres con solo salir de sus casas, por lo que ella publicó en su Facebook parte de sus pensamientos ante esa terrible situación. Escribió que si le llegaban a arrebatar la vida, lucharan por ella hasta exigir justicia.

Tres años después de esa publicación, cuando apenas tenía 19 años y estaba ilusionada con un futuro prometedor, ocurrió lo que ella hacía tres años había temido: morir en las garras de un desalmado que no le permitiría regresar junto a su familia.

Ahora son sus seres queridos los que dan lucha por el último deseo de ella en exigir justicia.

“Mi nombre es Yuli y quiero que lean esto: si un día desaparezco, no me dejen ir enojada, no me dejen ir sin abrazarme, no me dejen ir sin decirme que me quieren, no me dejen ir sin antes mirarme bien, porque la próxima puedo ser yo. Puedo irme y que no me dejen volver”, inició escribiendo la joven.

Agregaba que nunca creyeran que ella se fue de casa con alguien o que al propio apagó el celular, porque nunca haría eso.

“Nunca crean que dejaría mi hogar un día de repente, si no regreso, algo pasó, deben de estar 100% seguros... léeme bien, yo a casa siempre quiero volver.

“...no permitan que me arrebaten la vida y si llegara a suceder, luchen día a día por exigir justicia”, manifestó la joven tras enterarse de la muerte de otras muchachas, como Allison Bonilla.

Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, desapareció el jueves 21 de setiembre del 2023 y la noche del viernes 22 de setiembre la encontraron sin vida en un lote baldío en San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos. Foto: Tomada de FB

La mamá de la joven fue la que dio a conocer las palabras que había publicado su hija hace tres años.

Alfonso Ruiz y Alberto Delgado, del bufete BRD Abogados, son los representantes legales de la familia y justo a ellos darán lucha por cumplir las palabras de Yuliana al exigir justicia.

“En la publicación Yuliana dice ‘…la próxima puedo ser yo…' y tristemente esa frase se cumplió el pasado 21 de setiembre en Ciudad Quesada. ¿En cuántas más tiene que materializarse el temor, la angustia, la desesperación? ¿Cuántas más tendrán que ser violentadas, agredidas, y asesinadas? ¿Cuántas más tendremos que enterrar antes de que sea pueda hacer algo? Por ahora queda luchar por ella, porque así lo pidió en su post.

“Nuestra intención y con absoluta transparencia, objetividad y sobre todo muchísimo respeto para la víctima y su familia es tratar de acompañarlos para que exista un verdadero responsable de este atroz crimen de esta joven Yuliana Ureña”, manifestó Ruiz.

Yuliana murió en manos de un depravado sexual que la atacó y mató la noche del jueves 21 de setiembre del 2023, su cuerpo fue hallado el viernes 22 de setiembre, a las 7 p. m. en un lote baldío ubicado en las inmediaciones de la escuela Juan Bautista Solís, en la comunidad de San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos.

El sospechoso de atacarla es un sujeto de apellidos Acuña Sandoval, quien estuvo en la cárcel por delitos sexuales.

Acuña Sandoval sospechoso del crimen sexual de la estudiante Yuliana Ureña Quirós, de 19 años en San Carlos, Alajuela. Foto: Tomada de FB

El lunes 25 de setiembre le impusieron seis meses de prisión preventiva por el caso de la estudiante del Cindea.

El caso se investiga con el expediente 23-002085-0065-PE.