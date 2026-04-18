Sucesos

El detalle que podría revelar quiénes cometieron un doble homicidio en un lavacar en San Sebastián

Dos hombres en motocicleta atacaron a tres personas en vía pública; dos murieron y una resultó herida

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Por Alejandra Morales

Dos hombres que viajaban en motocicleta son buscados por las autoridades como sospechosos de participar en un doble homicidio, ocurrido en San Sebastián, San José.

A estos sujetos se les vincula con un ataque armado registrado el 26 de enero del 2026 a la 1:04 a. m., cuando, en apariencia, las víctimas se encontraban en vía pública, frente a un lavacar.

Según la investigación, los ofendidos fueron interceptados por dos personas que se desplazaban en una motocicleta. En determinado momento, el acompañante descendió del vehículo y disparó en reiteradas ocasiones contra las víctimas.

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Buscados por doble homicidio en San Sebastián

Las víctimas mortales fueron dos hombres de apellidos Monge, de 46 años, y Sánchez, de 60 años, quienes murieron en el sitio tras el ataque armado.

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Los agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos, quienes quedaron grabados en un video de seguridad.

Ambos son hombres y, al momento de los hechos, vestían suéter negro. Uno utilizaba pantalón café y el otro beige, además de portar casco negro.

La motocicleta en la que se movilizaban es descrita como tipo montañera, de colores rojo con blanco, lo que podría ser un elemento clave para su identificación.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información sobre los sospechosos o el vehículo se comunique de manera confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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