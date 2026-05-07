El doloroso relato de un padre que vio a su hijo desaparecer en el mar

El mar, que durante años fue un sitio de alegría y unión para Antonio González, de 16 años, y su familia, se transformó en una dolorosa pesadilla.

El adolescente desapareció y murió luego de sumergirse en esas aguas y no salir más.

El joven, estudiante de décimo año, fue visto por última vez la mañana del martes 5 de mayo mientras estaba junto a su papá pescando y sumergiéndose en el agua, en el sector de Las Catalinas, en Santa Cruz.

La alerta trascendió cerca de las 11 a.m., confirmaron en la Cruz Roja, quienes dijeron que el muchacho practicaba buceo artesanal; sin embargo, sus allegados señalaron que ellos sí se mantenían sumergidos, pero que no se trataba de buceo.

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Antonio González, de 16 años, el adolescente que desapareció y murió en el mar en Las Catalinas de Santa Cruz, Guanacaste. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Desde entonces, don Marco González, padre del adolescente, no dejó de buscar a su hijo junto con otras personas que se unieron a las labores.

Este miércoles, los equipos de rescate contaron con apoyo de buzos; sin embargo, dejaron de utilizarlos debido a la profundidad del sitio.

A pesar del enorme dolor, la familia siempre mantuvo la esperanza de encontrar al joven.

“No vamos a arriesgar buzos por el momento; él tiene más de treinta horas en el mar, debería salir a flote; estamos en la búsqueda en este momento”, expresó el padre la mañana del jueves.

“Nunca pierdo la esperanza de que esté vivo, pero sí es muy difícil”, manifestó don Marco conmovido, mientras conversaba con La Teja

Los familiares señalaron que, en medio de la angustia, se entregaron a Dios y lo único que deseaban era poder despedir a Antonio como se lo merece.

En medio del dolor, las oraciones de la familia de poder encontrar el cuerpo fueron escuchadas, ya que pasadas las 3 p. m. la Cruz Roja confirmó el hallazgo del adolescente.

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La familia es oriunda de San José, aunque desde hace unos años vivían en Flamingo de Santa Cruz, Guanacaste, por trabajo y porque les encanta la vida de playa.

Búsqueda de Antonio González Allen, de 16 años, desaprecido en Las Catalinas de Santa Cruz, Guanacaste, desde el martes 5 de mayo del 2026. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Tía lo describe como un joven amante del mar

Marcela Méndez, tía política de Antonio, lo describió como un buen muchacho que le encantaba disfrutar del mar.

“La prioridad para los padres era poder encontrar a Antonio, es el mayor de los hijos. La mamá dijo unas palabras en la noche (del miércoles), que ella sentía que su hijo estaba en el mar, Antonio era un chico muy sano y le encantaba todo lo relacionado con el mar, él era del mar, le gustaba surfear, en todos los momentos que no tenía que asistir al colegio era muy afin con estar en el océano”, manifestó la tía.

Indicó que conforme pasaron las horas, iba aumentando el dolor para la toda la familia, y asegura que agradecen todas las muestras de apoyo que reciben en estos momentos que enfrentan.

“Ha sido una semana muy difícil para toda la familia, sobre todo para los papás y la abuela, él se encontraba en el mar junto a sus padres, desde que él desapareció hemos recibido un gran apoyo de los rescatistas y de la zona”, dijo Méndez.

Sharon Picado, de la Cruz Roja, señaló que realizaron sobrevuelos con empresas privadas desde islas Catalinas hasta Murciélago, además contaron con buzos de la benemérita.

“Con el apoyo de Guardacostas se realizaron recorridos en zona marítima, la Cruz Roja aportó a ocho cruzrojistas en las labores de búsquedad”, detalló.

También empresas privadas se unieron para ayudar de alguna manera con la búsqueda del joven y permitir que la familia lo despidiera.