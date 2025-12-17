Sucesos

El empuje frío no se va aún: cuándo cambiarán las condiciones del tiempo

IMN prevé cambios en las condiciones del tiempo a partir del jueves

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Los efectos del paso del empuje frío #6 se percibirán hasta este miércoles 17 de diciembre, así lo señaló el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El empuje frío ha provocado nubosidad y lluvia en Limón y la zona norte, con incursiones ocasionales en el Valle Central y sectores montañosos del Pacífico.

Este sistema se desplaza hacia el océano Atlántico.

LEA MÁS: Vecinos de Santa Ana alarmados por torbellino atípico en pleno diciembre

Un cielo despejado predominará en la mañana de este sábado 15 de marzo en Costa Rica, según el IMN. Sin embargo, la tarde traerá nubosidad y lluvias aisladas en el Pacífico Central, Pacífico Sur y el oeste y norte del Valle Central.
IMN prevé cambios en las condiciones del tiempo a partir del jueves 16 de diciembre 2025. (Canva/Canva)

A partir de este jueves y, de forma más evidente, el viernes hacia el fin de semana, prevén una reducción importante de humedad y menos lluvias en la mayor parte de Costa Rica.

Los vientos alisios se mantendrán con intensidades moderadas y, en algunos periodos, fuertes en el Valle Central, el Pacífico Norte y los sectores montañosos.

LEA MÁS: Tramo de la Interamericana Sur permanecerá cerrado durante una semana

LEA MÁS: Esperaban celebrar Navidad con ella tras dos años sin verla: ahora reciben sus cenizas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empuje frío #6clima en Costa Ricatiempo en Costa Ricaclima
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.