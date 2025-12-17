El empuje frío no se va aún: cuándo cambiarán las condiciones del tiempo

Los efectos del paso del empuje frío #6 se percibirán hasta este miércoles 17 de diciembre, así lo señaló el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El empuje frío ha provocado nubosidad y lluvia en Limón y la zona norte, con incursiones ocasionales en el Valle Central y sectores montañosos del Pacífico.

Este sistema se desplaza hacia el océano Atlántico.

IMN prevé cambios en las condiciones del tiempo a partir del jueves 16 de diciembre 2025. (Canva/Canva)

A partir de este jueves y, de forma más evidente, el viernes hacia el fin de semana, prevén una reducción importante de humedad y menos lluvias en la mayor parte de Costa Rica.

Los vientos alisios se mantendrán con intensidades moderadas y, en algunos periodos, fuertes en el Valle Central, el Pacífico Norte y los sectores montañosos.

