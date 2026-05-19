Él es el joven que apareció carbonizado detrás de una casa en Heredia: investigan si fue víctima de homicidio

Un hombre de apellido Roman Murillo, de 26 años, fue identificado como la víctima encontrada carbonizada detrás de una vivienda en Concepción de San Rafael de Heredia.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el cuerpo apareció en la parte trasera de una casa que en apariencia estaba deshabitada.

El OIJ confirmó que el fallecido aparentemente se desempeñaba como guarda en el lugar donde ocurrió el hallazgo.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y establecer si se trató de un homicidio.

De manera preliminar, trascendió que el joven sería vecino de Desamparados; sin embargo, ese dato todavía forma parte de las diligencias investigativas.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La impactante escena fue descubierta la noche de este lunes 18 de mayo, donde las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre completamente carbonizado detrás de una vivienda aparentemente abandonada.

Los bomberos descartaron que se registrara un incendio en la casa.

La alerta ingresó a la Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos a las 9:55 p. m.; cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio, confirmaron que el muchacho no tenía signos vitales.

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El hallazgo del cuerpo carbonizado ocurrió la noche del lunes 18 de mayo en San Rafael, Heredia. (Bomberos/Bomberos)

“Informan de hombre adulto, el cual es ubicado carbonizado en todo su cuerpo, sin signos de vida en la escena, el mismo dentro de una propiedad”, señalaron desde la central de la Cruz Roja.

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Dennis Salazar, de la central de Bomberos, explicó que las circunstancias de este caso todavía son investigadas por las autoridades, ya que no hubo incendio dentro de la vivienda.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y ahora trabajan para esclarecer qué ocurrió y cómo terminó el hombre carbonizado en la propiedad.