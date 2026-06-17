El millonario botín que robaron en farmacia de Liberia y el dramático destino de uno de los sospechosos

Lo que parecía una vía de escape terminó convirtiéndose en el camino que llevó a las autoridades hasta uno de los sospechosos de un asalto ocurrido en una farmacia de Liberia.

Un hombre de apellido Martínez, de 23 años, figura como sospechoso de participar en un violento robo ocurrido la tarde de este martes 16 de junio en una farmacia ubicada en Liberia, Guanacaste.

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El hombre recibió tres impactos de bala y fue identificado cuando buscó atención médica en Guanacaste. (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con la investigación del OIJ, dos hombres armados ingresaron al local con el aparente objetivo de cometer un asalto.

Según la versión preliminar, uno de los sospechosos ingresó a la zona donde se encontraban los dependientes, mientras que el otro permaneció en el área destinada a los clientes.

“Uno ingresó a la parte interna donde están los dependientes y otro se quedó en la parte de los clientes, en determinado momento el propietario de la farmacia disparó, impactando a uno de los sospechosos en tres ocasiones, una en el tórax, una en un brazo y otra en el pecho”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Pese a los disparos, los sospechosos lograron huir del sitio y, según las autoridades, se habrían llevado aproximadamente ¢3 millones.

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Sin embargo, poco después Martínez se presentó por sus propios medios en la clínica de Bagaces para recibir atención médica por las heridas de bala.

Tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital de Liberia, donde el personal médico alertó a las autoridades sobre el ingreso de una persona con impactos de bala.

A partir de ese momento, el sospechoso quedó bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades también confirmaron que al propietario de la farmacia le decomisaron el arma de fuego utilizada durante el incidente, la cual será sometida a los análisis correspondientes como parte de la investigación.

El caso continúa en desarrollo para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido y localizar al segundo sospechoso.