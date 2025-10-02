“Él seguirá brillando en lo alto”, dice el tío de Kevin Kirby

Tras la angustiosa desaparición de Kevin Kirby de 27 años, su tío, Randall Jiménez, utilizó las redes sociales para expresar su profundo agradecimiento a quienes los apoyaron y comparten su dolor.

Kevin Kirby, de 27 años, amaba el surf y la naturaleza Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

En su mensaje, publicado en Facebook, Randall escribió: “Gracias a todos los que compartieron en las redes sociales, la búsqueda implacable de mi sobrino, Kevin Kirby Jiménez”

Añade: “Ahora ya descansa en paz, más nunca la luz de su ímpetu por los animales y la naturaleza se apagará, y, por el contrario, seguirá brillando en lo alto. Allá en el infinito. ¡Gracias a todos de corazón!”

El mensaje refleja tanto la tristeza por la pérdida como la gratitud hacia el cariño de muchas personas que manifestado su tristeza por lo ocurrido.

El cuerpo de Kevin, de 27 años, fue encontrado la madrugada de este miércoles. Al parecer, habría sido víctima de tortura hasta su muerte y lanzado al río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre circunvalación.

Él desapareció cuando viajaba en su carro; el vehículo fue localizado y ahora es clave para los forenses en la investigación de su asesinato.

Aunque se ha hablado de un asalto, el OIJ mantiene varias líneas de investigación.

La última vez que lo vieron con vida fue el domingo en una fiesta de cumpleaños en Sabanilla de Montes de Oca.

Este miércoles la Fuerza Pública informó que detuvo a un hombre como sospechoso de su muerte en Hatillo, sin embargo, el OIJ no ha dado detalles sobre dicha detención.