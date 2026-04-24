El tristísimo mensaje de la mamá de Luany Salazar a casi seis años de su asesinato

A casi seis años de la muerte de Luany Salazar, su madre, Ana Patricia Zamora, compartió un emotivo mensaje con motivo del cumpleaños de su hija, quien este viernes habría cumplido 29 años.

“Feliz cumpleaños mi rubia, de aquí al cielo. Sé que estás mejor, pero aquí se te extraña demasiado, mi muñeca hermosa, mamá siempre te piensa todos los días”, escribió doña Ana Patricia en su cuenta de Facebook.

LEA MÁS: Esto es lo que iban a hacer padre e hijo y fue aprovechado por sicarios para asesinarlos en Esparza

La publicación generó numerosas reacciones y mensajes de apoyo, reflejando que el recuerdo de la joven sigue presente.

Luany Salazar hoy estaría cumpliendo 29 años. (Patricia Zamora Mais/Facebook)

Un caso que marcó a una comunidad

Luany fue asesinada el 10 de junio de 2020 en Linda Vista de Río Azul, en La Unión. De acuerdo con las autoridades, la joven había asistido a una reunión junto a una amiga y su pareja.

En ese contexto, un hombre identificado como Kenneth Mejía Chavarría llegó al lugar y posteriormente, la habría convencido de salir con él. Minutos después, a pocos metros de la vivienda, ocurrieron los hechos que terminaron con su vida.

LEA MÁS: Revelan la desgarradora situación que ocurrió durante incendio en el que falleció señora que usaba silla de ruedas

El cuerpo de la joven fue ocultado durante varios días en el patio de la vivienda y encontrado una semana después por sus familiares.

Justicia y memoria

El responsable fue condenado a 26 años de prisión por el crimen, mientras que la familia de la víctima continúa recordándola y manteniendo viva su memoria.

El mensaje de su madre vuelve a poner en el centro una historia que sigue generando dolor, pero también un llamado a no olvidar.