El viernes será un día cargado de sentimiento para compañeros de Dereck López. Esto ocurrirá en la escuela

Este viernes será un día muy emotivo para los compañeros de Dereck López, el niño inocente que murió en un ataque a balazos en Cartago, ya que le dedicarán la misa de sexto grado.

La muerte de Dereck ha dejado una huella de mucho dolor. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La actividad siempre se realiza para agradecer por las metas cumplidas y por las que vienen y el niño iba a participar.

La misa de los sextos grados será en honor a Dereck López. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Pamela Román, trabajadora social de la escuela Santa Lucía, explicó que la noticia golpeó fuertemente a los estudiantes y al personal de la escuela, pues Dereck era un niño muy querido por quienes compartían con él.

Dereck López era un niño muy feliz. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Era un estudiante muy querido y especial para nosotros. Ellos estaban pendientes de la misa y ahora quieren dedicársela a él y a su familia en estos momentos tan duros”, expresó Román.

La misa es a las 10 de la mañana.

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Además de este homenaje religioso, los estudiantes y el personal prepararán un altar en memoria del pequeño, como una muestra del cariño que le tenían y del dolor que ha dejado su partida.