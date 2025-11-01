Sucesos

Eli Feinzaig recibe una noticia que le devuelve el ánimo, justo una semana después del trágico accidente

Una semana después de la tragedia que enlutó al Partido Liberal Progresista

Por Alejandra Morales

Eli Feinzaig, candidato presidencial de Costa Rica, por el Partido Liberal Progresista, recibió una grata noticia a una semana del fatal accidente en el que murió su asesora Ericka Benavides, de 56 años, en Palmares.

A él le dieron de alta en el Hospital Metropolitano, donde estuvo bajo observación médica.

Feinzaig deberá continuar en reposo mientras retoma sus actividades públicas.

Eli Feinzaig candidato presidencial de Costa Rica por el Partido Liberal Progresista recibió una grata noticia a una semana del fatal accidente en el que murió su asesora Ericka Benavides, de 56 años en Palmares. Foto: PLP (PLP/PLP)

“Estoy bien, con ánimo y en manos de un gran equipo médico. Agradezco, profundamente, a todas las personas que se han preocupado por mí y por mi equipo. Pronto volveremos con más fuerza a seguir trabajando por Costa Rica. Seguimos pendientes de la recuperación de Fabián Cascante y Pablo Trigueros, enviando los mejores deseos a su familia”, señaló Feinzaig.

Accidente Transito Eli Feinzaig
24/10/2025 En ruta 1 en la recta los cipreses en Palmares de Alajuela un accidente de transito, que resultaron dos personas heridas el diputado del PLP y candidato a presidente Eliécer ( Eli ) Feinzaig y su chofer y una mujer fallecida asesora del PLP Ericka Benavides . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

