Eli Feinzaig recibe una noticia que le devuelve el ánimo, justo una semana después del trágico accidente

Eli Feinzaig, candidato presidencial de Costa Rica, por el Partido Liberal Progresista, recibió una grata noticia a una semana del fatal accidente en el que murió su asesora Ericka Benavides, de 56 años, en Palmares.

A él le dieron de alta en el Hospital Metropolitano, donde estuvo bajo observación médica.

Feinzaig deberá continuar en reposo mientras retoma sus actividades públicas.

“Estoy bien, con ánimo y en manos de un gran equipo médico. Agradezco, profundamente, a todas las personas que se han preocupado por mí y por mi equipo. Pronto volveremos con más fuerza a seguir trabajando por Costa Rica. Seguimos pendientes de la recuperación de Fabián Cascante y Pablo Trigueros, enviando los mejores deseos a su familia”, señaló Feinzaig.