Eli Feinzaig fue operado tras mortal accidente de tránsito

Los médicos operaron al candidato Eli Feinzaig.

El diputado Eliécer Feinzaig fue sometido la noche del sábado a una cirugía luego de sufrir un accidente de tránsito que cobró la vida de su asesora Ericka Benavides de 56 años en Palmares.

En un comunicado, el Partido Liberal Progresista de Costa Rica informó que la cirugía fue planificada para corregir una fractura en el esternón, producto del accidente ocurrido el pasado viernes.

La operación se realizó bajo recomendación médica, ya que esta intervención permitirá una recuperación rápida y efectiva para el diputado.

Eli Feinzaig se recupera.

Feinzaig se mantiene estable, en observación y evolucionando satisfactoriamente en el Hospital Metropolitano.

Por su parte, Fabián Cascante, conductor involucrado en el accidente, continúa delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos y su evolución es lenta.

“Agradecemos también a todas las personas que donaron sangre para él y seguimos pendientes de su salud”, detalló el partido.

El Partido Liberal Progresista reiteró su agradecimiento por las muestras de solidaridad y solicitó respeto a la privacidad de Eli, Fabián y sus familias mientras atraviesan este proceso.