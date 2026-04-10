Ella es Blanca Judith Abarca, la mujer de 60 años fallecida en tragedia vial en Oreamuno, Cartago

Las autoridades judiciales identificaron como Blanca Judith Abarca Mora, de 60 años, a la mujer que falleció la mañana de este viernes 10 de abril tras ser atropellada en Oreamuno, en Cartago.

La víctima era vecina de Pacayas de Alvarado y, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), deja dos hijos mayores de edad, quienes ahora enfrentan el dolor de esta repentina pérdida.

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El accidente ocurrió a unos 50 metros del supermercado Maxi Palí, cuando un vehículo la atropelló. Posteriormente, este mismo carro se vio involucrado en un choque múltiple al ser impactado por detrás por otros dos automotores.

Las autoridades judiciales identificaron como Blanca Judith Abarca Mora, de 60 años, a la mujer que falleció la mañana de este viernes 10 de abril tras ser atropellada en Oreamuno, en Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

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Con la identificación de la víctima, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar eventuales responsabilidades.

La tragedia enluta a una familia cartaginesa y genera consternación entre los vecinos de la comunidad de Pacayas.