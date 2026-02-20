Sucesos

Emergencia en Nicoya: niño de 2 años fue llevado en avión ambulancia tras accidente en piscina

Emergencia movilizó a Bomberos y personal médico en San José

Por Alejandra Morales

Un menor de apenas dos años fue trasladado en condición crítica la mañana de este viernes 20 de febrero, luego de sufrir un accidente acuático dentro de una piscina de un hotel de playa Naranjo, en el golfo de Nicoya.

El traslado se realizó mediante un vuelo ambulancia que aterrizó en Plaza Turcios, en San José, donde unidades de Bomberos brindaron apoyo para asegurar la zona durante la maniobra.

El niño fue llevado de inmediato al Hospital Nacional de Niños, donde ingresó en estado delicado y permanece bajo atención médica especializada.

Rafael Ureña, bombero de la Estación Metropolitana Sur, explicó que la labor del personal fue brindar seguridad en el aterrizaje del helicóptero, con el fin de facilitar el traslado del menor hacia el centro médico.

El caso mantiene en alerta a las autoridades, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

