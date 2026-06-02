Emergencia mayor en Intel terminó con este resultado

El incendio que movilizó a varias estaciones del Cuerpo de Bomberos este lunes en las instalaciones de Intel ya fue controlado por los equipos de emergencia.

Así lo confirmaron las autoridades, quienes detallaron que las llamas afectaron aproximadamente 100 metros cuadrados del techo de una estructura de 5.000 metros cuadrados.

La emergencia generó una importante movilización de recursos, debido a las dimensiones del edificio y al riesgo de propagación del fuego hacia otras áreas.

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Incendio en Intel (Periódico Heredia Hoy/Facebook)

No hubo personas afectadas

Una de las noticias más positivas tras la atención de la emergencia es que no se reportaron personas lesionadas.

Los equipos de bomberos trabajaron durante varias horas para contener el fuego y evitar mayores daños en la estructura.

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Durante la atención del incidente participaron unidades de las estaciones de Heredia, Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Pavas y Santo Domingo.

Ahora corresponderá a las autoridades determinar qué originó el incendio y evaluar los daños ocasionados por las llamas en la infraestructura.