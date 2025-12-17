Emergencia por pólvora deja a joven con terribles quemaduras en Cartago

Un joven de 18 años fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta, luego de sufrir quemaduras provocadas por pólvora el martes en Tobosí de Cartago.

Según el cruzrojista Mariano Hernández, la Benemérita fue alertada sobre un hombre que presentaba quemaduras, por lo que se despachó una ambulancia de inmediato al sitio.

“A la escena se envió una ambulancia para la atención de un hombre de 18 años con quemaduras por pólvora en sus manos, quien fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta”, indicó Hernández.

Las autoridades hacen un llamado a quienes manipular pólvora

El representante de la Cruz Roja aprovechó para hacer un llamado a la prevención y al uso adecuado de estos materiales.

“Recordemos que es muy importante siempre manipular este tipo de material únicamente cuando se tiene todo el equipo de protección personal y cuando lo realiza personal calificado y certificado”, señaló.

Las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de seguridad para evitar este tipo de emergencias.