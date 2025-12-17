Sucesos

Emergencia por pólvora deja a joven con terribles quemaduras en Cartago

El joven fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta, en Cartago

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un joven de 18 años fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta, luego de sufrir quemaduras provocadas por pólvora el martes en Tobosí de Cartago.

Según el cruzrojista Mariano Hernández, la Benemérita fue alertada sobre un hombre que presentaba quemaduras, por lo que se despachó una ambulancia de inmediato al sitio.

LEA MÁS: Pelea entre mujeres termina con una herida de gravedad en Alajuela

“A la escena se envió una ambulancia para la atención de un hombre de 18 años con quemaduras por pólvora en sus manos, quien fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta”, indicó Hernández.

Las autoridades hacen un llamado a quienes manipular pólvora

El representante de la Cruz Roja aprovechó para hacer un llamado a la prevención y al uso adecuado de estos materiales.

“Recordemos que es muy importante siempre manipular este tipo de material únicamente cuando se tiene todo el equipo de protección personal y cuando lo realiza personal calificado y certificado”, señaló.

LEA MÁS: Ataque a balazos deja dos hombres heridos en San Sebastián

Las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de seguridad para evitar este tipo de emergencias.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
pólvoraquemaduras cartagoemergencia pólvoratobosí cartagojoven quemadoquemaduras en manos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.