Empresaria vivió momentos de angustia cuando se desprendió un techo en Multiplaza del Este

Yesenia Bermúdez, nos contó lo que se vivió esta tarde en Multiplaza del Este. (Cortesía)

Yesenia Bermúdez, reconocida empresaria, relató el momento de angustia que vivió cuando uno de los techos de Multiplaza del Este en Curridabat, se desprendió, generando pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

“Yo estaba ahí, eso fue como a las 4:15 de la tarde, se empezó a ver una gotera frente a uno de los restaurantes y luego empezó a caer un chorro más grande. Minutos después se desprendió el techo y se escuchaban los gritos de toda la gente en el área de comida”, comentó.

LEA MÁS: Esto ocurrió con sospechoso de llamar a hombre para que saliera de su casa y acabar con su vida

La presidenta de la Asociación de Modelaje expresó que sacó su celular para grabar, pues vio que el techo iba a colapsar por la cantidad de agua.

Uno de los techos de Multiplaza colapso. (Alonso_Tenorio)

“Siguió lloviendo y se inundó el área de comida, la gente tuvo que salir corriendo para que no les cayera el techo”, dijo.

LEA MÁS: Suspenden búsqueda de adulto mayor desaparecido en río de Puntarenas

Después de que dejó de llover, la exmodelo relató que llegó el personal de limpieza con baldes para recoger partes del techo.

“Gracias a Dios nadie salió herido, solo mojados”, concluyó.

Este medio intentó comunicarse con el centro comercial; sin embargo, no hubo respuesta.