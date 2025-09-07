Esto ocurrió con sospechoso de llamar a hombre para que saliera de su casa y acabar con su vida

El sospechoso de matar a un hombre al que habría llamado para que saliera de su casa y y así poder atacarlo, deberá pasar tres meses más en la cárcel.

El sospechoso pasará tres meses más en prisión como sospechoso del homicidio. Foto ilustrativa (Alejandro Gamboa Madrigal)

El Juzgado Penal de Turrialba ordenó ampliar la prisión preventiva al sujeto de apellido Chinchilla, quien figura como sospechoso del delito de homicidio en perjuicio de un ofendido de apellido Mata.

El hecho se registró el 19 de enero del 2025 en Turrialba centro.

Según la investigación realizada por las autoridades, el imputado habría llegado hasta la vivienda de la víctima y la llamó para que saliera. En un momento determinado, presuntamente lo atacó con un arma blanca, un cuchillo.

Producto de la agresión, Mata sufrió una herida en el pecho que le provocó la muerte en el sitio.

Al existir peligro de fuga, el juez decidió mantener al hombre en la prisión.

La investigación por este caso aún avanza, por lo que se espera que pronto se pueda realizar la audiencia preliminar para ver si el caso se eleva o no a juicio.