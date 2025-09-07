“Hoy bailas para Dios” el desgarrador mensaje para bailarina de folclore que falleció en accidente

Los grupos de folclore costarricense se encuentran de luto por la trágica muerte de la bailarina Jimena Sofía Campos Gómez, de 18 años, quien falleció en un accidente de tránsito.

Jimena Sofía Castro Gómez, de 18 años, la joven que perdió la vida, cuando viajaba en el asiento del acompañante de un carro que se estrelló en la autopista Florencio del Castillo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

La joven, quien deslumbraba no solo por su manera de bailar, sino por su alegría, dedicación, y su belleza en el escenario, era parte del Grupo Proyección Folclórico Lo Nuestro de Cartago.

Ellos compartieron un sentido mensaje por la desgracia que ha tocado sus corazones desde lo más profundo.

“Hoy bailas para Dios … Hoy el cielo ganó una bailarina. Jime, tu luz y tu arte quedarán para siempre en cada escenario y en cada corazón que tocaste. Tú faldeo ahora se convierte en viento, tu sonrisa en recuerdo eterno. Descansa en paz, querida Jime, y que tu danza continúe en la eternidad", dice el desgarrador mensaje que fue acompañado por un video.

Otro de los mensajes añade: “Hoy el cielo recibe a Jime, a nuestra bailarina , un alma llena de luz y amor, te despedimos de gala! Cómo mereces por tu talento y pasión!

“Aunque su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, nos queda la certeza de que ahora descansa en paz, rodeada de la eternidad y el abrazo de Dios. Tu sonrisa, tu bondad y tu esencia vivirán siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte.

Las bailarinas, sus amigas y familia de baile la despidieron a Jimena Campos con mucho amor y dolor este domingo. Foto: Facebook Grupo de Proyección Folclórica Lo Nuestro (Facebook Grupo de Proyección Folclórica Lo Nues/Cortesia)

“No es un adiós, es un hasta pronto, porque tu recuerdo seguirá iluminando nuestros pasos”, dice la despedida.

Muchos grupos de folclor han compartido su dolor.

“Con profundo dolor nos unimos al luto por el fallecimiento de Jimena Campos Gómez. El folclor pierde hoy una gran representante, pero su legado vivirá en cada baile, en cada presentación y en cada corazón que compartió con ella el amor por nuestras tradiciones”, compartió el Grupo Proyección Folclórica Amaranta.

Jime fue despedida este domingo en la iglesia María Auxiliadora.

El accidente ocurrió la noche del viernes cuando Jimena y su mamita doña Shirley Gómez, de 55 años, viajaban en un servicio de Didi por razones que no están claras, sufrieron un choque primero contra una valla divisoria y posteriormente contra un poste.

Jimena y su mamá iban para un ensayo de folclore con adultos mayores, la joven falleció y la señora sufrió golpes de consideración.