Suspenden búsqueda de adulto mayor desaparecido en río de Puntarenas

Los hechos ocurrieron en Puntarenas. cortesía (cru/Cruz Roja)

La Cruz Roja Costarricense ha estado desde temprano buscando a un hombre de 74 años en el sector de Río Bonito, en Guaycará, Golfito, Puntarenas, pero las fuertes lluvias obligaron a suspender temporalmente las labores.

Desde la mañana, 14 cruzrojistas y tres vehículos de emergencia han recorrido los márgenes del río y zonas cercanas, con el apoyo de vecinos de la comunidad, en un esfuerzo por encontrar al adulto mayor.

“Por seguridad del personal y la comunidad, las labores de búsqueda se finalizan por las condiciones climáticas. Mañana a primera hora se iniciará nuevamente la búsqueda”, indicaron las autoridades.

Cruzrojistas trabajan desde la mañana para dar con el adulto mayor. cortesía (cru)

Hasta ahora se desconoce el paradero del hombre y se hace un llamado a la población para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.