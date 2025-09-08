Suspenden búsqueda de adulto mayor desaparecido en río de Puntarenas

La Cruz Roja Costarricense ha estado desde temprano buscando a un hombre de 74 años en el sector de Río Bonito, en Guaycará, Golfito, Puntarenas, pero las fuertes lluvias obligaron a suspender temporalmente las labores.
Desde la mañana, 14 cruzrojistas y tres vehículos de emergencia han recorrido los márgenes del río y zonas cercanas, con el apoyo de vecinos de la comunidad, en un esfuerzo por encontrar al adulto mayor.
“Por seguridad del personal y la comunidad, las labores de búsqueda se finalizan por las condiciones climáticas. Mañana a primera hora se iniciará nuevamente la búsqueda”, indicaron las autoridades.
Hasta ahora se desconoce el paradero del hombre y se hace un llamado a la población para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.