Empresario detenido y ligado a Pecho de Rata figuró en partido político

El empresario Carlos Vaz Mc Leod, de 46 años, detenido por el OIJ en Cahuita de Talamanca, Limón, no solo es investigado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Pecho de Rata, sino que también figura con participación en un partido político limonense.

Vaz permanece en manos de las autoridades desde este martes 21 de abril, tras su captura en Cahuita.

Como parte de las diligencias, la tarde del miércoles 22 de abril, los agentes judiciales realizaron allanamientos en propiedades que le pertenecerían, entre ellas un hotel, una empresa dedicada a la venta de prefabricados de concreto y al menos seis viviendas.

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Carlos Vaz está en manos del OIJ al ser señalado como narco y legitimación de capitales. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

Paso por la política

De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el sospechoso aparecía vinculado al Partido Auténtico Limonense en el año 2021, donde figuraba como fiscal por el cantón de Talamanca.

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Los reportes del OIJ también señalan que en noviembre del 2013 Vaz estuvo en medio de un tiroteo ocurrido en la discoteca Johnny’s Place, en Puerto Viejo de Limón.

En ese hecho resultó herido de bala, al igual que su madre, quien también se encontraba en el lugar, además de otras personas afectadas por la balacera.

Sospechas de narcotráfico y legitimación

El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que el grupo al que presuntamente pertenece Vaz, tendría el control de la venta de drogas en Cahuita.

Según las autoridades, esta organización estaría vinculada con el llamado Cartel Caribe, asociado a Pecho de Rata, y se dedicaría tanto al tráfico de drogas como a la legitimación de capitales.

Las investigaciones apuntan a que las actividades ilícitas se habrían ocultado mediante negocios como el hotel y la empresa de prefabricados.

“Al estar originalmente aliada al grupo de Pecho de Rata, este grupo tenía muchas facciones que se dedicaban a tráfico internacional, local, legitimación y demás. Este grupo en particular tenía el control de las ventas de drogas en Cahuita”, explicó Soto.

Las autoridades indicaron que este caso se viene investigando desde hace aproximadamente un año.

Además, señalaron que como parte de la presunta legitimación de capitales, se habrían adquirido bienes como vehículos de alta gama, conforme se generaban ganancias.