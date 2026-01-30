Empuje frío #13 traerá vientos intensos, lluvias y temperaturas frías a Costa Rica

El empuje frío #13 ingresará al mar Caribe este sábado y su respectivo frente frío alcanzará Costa Rica el domingo, lo que provocará un cambio significativo en las condiciones del tiempo durante los próximos días.

Este sistema es catalogado como fuerte y generará ráfagas de viento intensas en todo el territorio nacional, además de lluvias en la zona norte, el Caribe y el Valle Central, así como un marcado descenso en las temperaturas, especialmente en el centro del país y en zonas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos andarán entre los 70 kilómetros por hora (km/h) y 90 km/h en gran parte del país, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h en sectores como las cordilleras de Guanacaste y Talamanca, así como en el cantón de La Cruz.

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantendrán desde el domingo hasta el próximo jueves 5 de enero. Foto: Ilustrativa

También se esperan lluvias de variable intensidad en el Caribe, la zona norte y parte del Valle Central, con los mayores acumulados previstos en la provincia de Limón.

Durante este evento climático, se anticipa un descenso significativo de las temperaturas.

En la Gran Área Metropolitana (GAM), las temperaturas mínimas podrían estar por debajo de los 15 centígrados, mientras que en las zonas montañosas bajarían incluso de los 10 °C. En horas diurnas, las temperaturas máximas rondarían entre los 20°C y 27°C.

Las autoridades meteorológicas indicaron que la influencia del empuje frío se mantendría sobre el país al menos hasta el jueves, por lo que recomiendan a la población tomar previsiones ante los vientos fuertes, las lluvias y el frío.