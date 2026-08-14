En avión de la DEA y con escala en Bahamas: Macho Coca llegó a EE. UU. para enfrentar la justicia

Gilberth Hernán de los Ángeles Bell Fernández, alias Macho Coca, ya se encuentra en Nueva York luego de completar, este jueves 13 de agosto, el recorrido de extradición desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

Bell salió del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 8:57 a. m., después de que las autoridades costarricenses concretaron su entrega a agentes estadounidenses.

La aeronave que lo trasladó realizó una primera escala en el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nasáu (Bahamas), donde aterrizó a las 12:47 p. m., hora de Costa Rica, equivalente a las 2:47 p. m. en Estados Unidos.

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Gilberth Hernán Bell Fernández, alias Macho Coca, llegó a Estados Unidos a las 6:17 p. m. del jueves 13 de agosto. Fotos: MSP (Ministerio de Seguridad P/cortesía)

En las Bahamas, la aeronave fue abastecida de combustible y aproximadamente una hora después retomó el vuelo con destino a Nueva York.

El recorrido terminó a las 6:15 p. m. de este jueves, cuando “Macho Coca” llegó a Nueva York.

La aeronave utilizada para el traslado es una Beechcraft King Air 350C, matrícula N387SC, un avión que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) utiliza para este tipo de operaciones.

Bell es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde deberá enfrentar el proceso judicial por el que Estados Unidos solicitó su extradición.

El costarricense, de 63 años y radicado durante años en Limón, es señalado por las autoridades estadounidenses como un presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La llegada a Nueva York marca el cierre del recorrido iniciado esta mañana en Costa Rica y completa la segunda extradición ejecutada por el país hacia Estados Unidos desde que entró en vigencia la legislación que permite estos procedimientos.