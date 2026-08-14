Vea las imágenes que muestran cómo sacaron del país a Macho Coca y Compadre rumbo a Estados Unidos

Las imágenes muestran el momento en que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano Bonilla, conocido como Compadre, fueron trasladados como parte del proceso de extradición a Estados Unidos.

El Ministerio Público compartió las fotografías del procedimiento realizado durante la mañana, en las que se observa parte del operativo que permitió concretar la salida de ambos hombres del país.

Bell es costarricense, mientras que Lozano es colombiano nacionalizado costarricense. Ambos son requeridos por las autoridades estadounidenses como sospechosos de participar en el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

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Así fueron los útimos minutos de Gabriel Lozano Bonilla, conocido como Compadre, en Costa Rica. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

La salida de Macho Coca y Compadre representa la segunda extradición ejecutada desde Costa Rica. Esta ocurrió este jueves 13 de agosto por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La primera ocurrió el 20 de marzo anterior, cuando el país entregó a Estados Unidos al exmagistrado Celso Gamboa y a Edwin López Vega, alias el “Pecho de Rata”, también requeridos por investigaciones relacionadas con el tráfico de cocaína.

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Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano Bonilla, conocido como Compadre, extraditados a Estados Unidos, el jueves 13 de agosto del 2026. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, entrando a la aeronave que lo llevó hasta Estados Unidos. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)

De esta manera, las imágenes divulgadas este jueves dejan registro de un procedimiento que vuelve a colocar al Aeropuerto Juan Santamaría como escenario de una extradición solicitada por las autoridades estadounidenses.

Ahora Bell y Lozano deberán enfrentar en Estados Unidos los procesos por los que son requeridos.

El operativo de seguridad fue muy grande. (Ministerio Público/Ministerio Público)

En la operación participaron miembros de la DEA. (Ministerio Público/Ministerio Público)

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano Bonilla, conocido como Compadre, extraditados a Estados Unidos, el jueves 13 de agosto del 2026. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público/Ministerio Público)