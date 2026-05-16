En violenta pelea, un hombre mordió y arrancó parte del mentón a otro

Un hombre sufrió severas lesiones luego de que otro sujeto le mordiera el mentón durante una violenta pelea ocurrida en Heredia.

La víctima es un hombre de apellido Arias, de 31 años, quien resultó gravemente herido tras el ataque registrado pasadas las 7 p. m. de este viernes 15 de mayo en San Pedro de Santa Bárbara.

OIJ está detrás del responsable de causar impactante lesión. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

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De acuerdo con la información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la pelea ocurrió frente a la vivienda del ofendido.

“De acuerdo con la versión preliminar se dio una riña al frente de la casa del ofendido y la riña fue entre otro sujeto y el ofendido, en determinado momento el sujeto le mordió el mentón y le desprendió un pedazo”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Tras la agresión, Arias fue trasladado a la clínica Jorge Volio, en San Joaquín de Flores, para recibir atención médica debido a la gravedad de la herida.

El caso ahora es investigado por agentes del OIJ de Heredia, quienes buscan al responsable y tratan de determinar qué provocó el enfrentamiento.