Enorme boa sorprendió a vecinos al rondar las cercanías de un colegio en Belén, Heredia

Una enorme boa constrictor fue hallada en Belén, Heredia y los bomberos la rescataron para llevarla a un lugar seguro.

Debido a su gran tamaño y colores, asusta a cualquiera.

La serpiente rondaba las cercanías del colegio de Belén, específicamente en una casa que está detrás de la Cruz Roja de la localidad.

La situación fue atendida a las 5:55 a. m. de este martes 11 de noviembre.

Boa aterrizó a vecinos de Belén

El animal lo llevaron a un lugar seguro, pese al impacto que da al verlas, estas culebras no son venenosas, se alimentan de ratones, así lo ha explicado el herpetólogo Rodolfo Vargas.

“Las boas constrictor son la especie más común que habita en Costa Rica en zonas urbanas. Se alimentan principalmente de ratones, entonces, en áreas urbanas donde hay muchos roedores, pueden sobrevivir perfectamente. Es la especie más grande y robusta que tenemos en el país, el tamaño promedio es de metro y medio, pero hay hembras que pueden alcanzar los tres metros de longitud; los machos por lo general son más pequeños”, señala.

Si usted ve una, debe llamar a los bomberos de inmediato, no las debe lastimar.

