Sucesos

Escopetazos dejan luto en la comunidad de Río Banano en Limón

OIJ investiga violento homicidio contra hombre de apellido Douglas, de 56 años

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Por Alejandra Morales

Dos escopetazos acabaron con la vida de un hombre de apellido Douglas, de 56 años, en Matama de Limón.

De acuerdo con el OIJ, la alerta por la agresión ocurrió a las 2:45 p. m. de este lunes 27 de abril.

Fueron los vecinos de Río Banano quienes localizaron el cuerpo de la víctima en vía pública y dieron aviso a las autoridades.

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06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
OIJ investiga violento homicidio contra hombre de apellido Douglas, de 56 años. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Según la información preliminar, el hombre presentaba dos heridas provocadas por arma de fuego tipo escopeta en la espalda y la cabeza.

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En la escena, los agentes judiciales encontraron un cartucho de escopeta, evidencia que será analizada en los laboratorios de Ciencias Forenses.

El caso permanece en investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.

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de dos escopetazos matan a un hombre en Río BananoDouglas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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