Escopetazos dejan luto en la comunidad de Río Banano en Limón

Dos escopetazos acabaron con la vida de un hombre de apellido Douglas, de 56 años, en Matama de Limón.

De acuerdo con el OIJ, la alerta por la agresión ocurrió a las 2:45 p. m. de este lunes 27 de abril.

Fueron los vecinos de Río Banano quienes localizaron el cuerpo de la víctima en vía pública y dieron aviso a las autoridades.

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OIJ investiga violento homicidio contra hombre de apellido Douglas, de 56 años. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Según la información preliminar, el hombre presentaba dos heridas provocadas por arma de fuego tipo escopeta en la espalda y la cabeza.

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En la escena, los agentes judiciales encontraron un cartucho de escopeta, evidencia que será analizada en los laboratorios de Ciencias Forenses.

El caso permanece en investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.