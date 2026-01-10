Esperanzadora búsqueda de adolescente desaparecida en la Zona Sur seguirá este sábado

La Cruz Roja seguirá este sábado con las labores de búsqueda de la adolescente Ashly Rojas Gómez, de 16 años, quien permanece desaparecida tras un accidente acuático ocurrido en Los Mogos, en Osa, Zona Sur del país.

El cruzrojista Steven Umaña, coordinador del operativo, informó que este viernes se realizó, sin resultados, una extensa búsqueda tanto terrestre como acuática en la zona donde fue vista por última vez la menor.

La búsqueda de la joven desaparecida en Los Mogos seguirá este sábado (Cortesía/Cortesía)

Ashly desapareció la tarde del martes 6 de enero, cuando la lancha en la que viajaba junto con varios familiares volcó en aguas de Los Mogos, sitio al que habían llegado de paseo para visitar a otros parientes.

En la embarcación viajaban su abuela, Marielos Gómez, de 54 años; su madre, Judith Rojas, de 37; su hermano de 14 años; una tía identificada como Grace Rojas y el hijo de ella, un niño de apenas cinco años. Todos lograron sobrevivir al accidente.

Sin embargo, el impacto emocional por lo ocurrido mantiene devastada a la familia, vecina de El Progreso de Cajón de Buenos Aires, en la Zona Sur.

Las labores de rastreo continuarán este sábado con personal especializado y unidades de rescate, con la esperanza de encontrar a la joven.

Algunos pescadores de la zona también se unirán a la búsqueda, que es apoyada por el Servicio Nacional de Guardacostas.