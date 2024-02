Esposa de inocente asesinado: “Mi hijo me dice llorando que no aguanta más, porque le hace falta su papá”

Henry Obando recibió un disparo en la cabeza mientras le cortaban el pelo. Foto Facebook.

Silvia García es una valiente madre que a diario hace lo posible por sacar adelante a sus tres sus hijos, sin embargo, es inevitable que el corazón se le haga un puño cada vez que los ve sufriendo por la ausencia del padre de los pequeños, quien falleció producto de una balacera en la que no tenía nada que ver.

“Ha sido terrible, demasiado difícil para mí y mis hijos, todavía me encuentro a mi hijo menor llorando, diciéndome que él no aguanta más, porque le hace falta su papá; mis otros hijos también están muy afectados, porque mi esposo era una persona demasiado importante para nosotros”, contó a La Teja.

Esa es la realidad que afronta García y su familia tras la trágica muerte de su esposo, Henry Obando Obando, de 39 años, quien perdió la vida el viernes 21 de abril del 2023, cuando se encontraba dentro de una barbería ubicada en el centro de Batán, en el cantón de Matina, en Limón.

Obando, quien se ganaba la vida como administrador de una distribuidora de alimentos, fue víctima inocente de una balacera desatada por dos gatilleros, quienes, al parecer, tenían como objetivo a uno de los trabajadores de ese local.

Según las autoridades, Obando recibió un impacto de bala en la cabeza mientras le estaban cortando el pelo, mientras que otros dos peluqueros también resultaron heridos pero sobrevivieron al ataque.

García contó que su esposo acostumbraba visitar esa barbería para cortarse el pelo, siempre lo hacía los sábados, pero por cosas de ese cruel destino que le esperaba, terminó por ir la noche de ese viernes.

“Es otra vida, ya no es como antes, ahora lo que tenemos es como una felicidad a medias”. — Silvia García, esposa de Henry.

Nada del caso

Casi diez meses se han cumplido desde la trágica muerte de Henry y una de las cosas que más atormenta a su familia, especialmente a su esposa, es que hasta el día no saben nada de la investigación que se lleva por su homicidio.

“No tengo conocimiento de nada, no sé qué pasó, qué hicieron, incluso yo contacté a un amigo del OIJ y él me dijo que le dio mi número al señor que llevaba el caso para que me contactara, pero nunca he recibido ni una sola llamada de ellos”, contó García.

Los hechos ocurrieron en el centro de Batán. Foto El Bataneño Noticias y Más

Tras la muerte de Obando, en redes sociales circuló un video en el que se observaba a los gatilleros cuando huían de la barbería, incluso se llegó a hablar de que habían sido detenidos por las autoridades, pero al día de hoy no existe ninguna actualización del caso.

“Si uno no anda detrás de ellos (autoridades) no ayudan, no sé si los encontraron, si realmente eran, porque en algún momento escuché que se decía que los que tenían no eran ni por la muerte de mi esposo, sino por otro caso”, agregó.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el avance de este caso, por lo que se está a la espera de respuesta.

Familia lo extraña

Henry era padre de un muchacho de 20 años, una jovencita de 12 y un pequeño niño de tan solo 10 años, quienes a diario sufren la ausencia de su padre, quien es recordado por sus seres queridos como un hombre noble, de gran corazón y dedicado a su familia.

“Es terrible, ahora lo recordaba mientras veía un video de él y no entiendo cómo pudo pasarle eso, porque él no tenía nada que ver con esa situación y era un buen esposo y padre, nos ha costado mucho”, dijo la esposa de Obando.

Silvia señaló que tras la muerte de su esposo todo cambió por completo para ellos, pues ahora esas celebraciones en las que tenía que reinar la felicidad se ven empañadas por un sentimiento de tristeza al pensar que Henry ya no está con ellos para compartir esos momentos.

“Mi hija hace poco se graduó y ese día fue muy triste, porque no estaba él”, agregó.

García dijo que ella entiende que las autoridades judiciales están a manos llenas con tantos casos, pero dijo que nunca esta de más acercarse a las familias para darles alguna información.

“Ojalá que por lo menos puedan acercarse a nosotros, informarnos qué pasó o si ya no está pasando nada, para que uno pueda saber si hay que mantener la esperanza o no”, añadió.