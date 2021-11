Esposos siguen pagando deuda de camión que les robaron recién estrenado

El matrimonio de don Jorge Jiménez y Jessica Budini aún no sale de la pesadilla tras haber invertido sus ahorros en un camión de agencia que le robaron apenas 12 horas después de estrenarlo.

Ellos siguen pagando la mensualidad del vehículo que los delincuentes se llevaron, es decir, les quitaron el camión, pero no la deuda de $1.200 (unos 768 mil colones) por mes.

La triste situación ocurrió la madrugada del 1º de setiembre anterior y el vehículo se los habían dado la tarde del martes 31 de agosto, es decir solo lo tuvieron unas horas. El robo fue en San Miguel Oeste, de Naranjo de Alajuela y, de acuerdo con Jiménez, algunas partes aparecieron en La Garita de Alajuela.

“Justo cuando me robaron mi camión, se dio la noticia del asalto de un camión que llevaba 4.000 celulares y también de otro que llevaba equipo dental, entonces los investigadores del OIJ hicieron un allanamiento en La Garita de Alajuela, no porque anduvieran buscando mi vehículo, sino más bien por esos dos casos, pero resulta que en el mismo operativo encontraron el mío.

“Allí estaba el chasis todo desarmado, el cajón y la cabina, todo desarmado, estas partes las tienen en la agencia”, contó Jiménez.

El camión recién sacado de agencia fue hallado por partes. Foto: Cortesía Jorge Jiménez para LT

A pesar de que hallaron unas partes, afirma que en la agencia le dijeron que debe seguir pagando hasta que la aseguradora resuelva si pone a responder la póliza.

“Todos los meses sigo pagando la cuota del camión, que son $1.200, me informan que debo seguir pagando hasta que la aseguradora resuelva. Supuestamente existe la posibilidad de que el seguro arregle el camión, aunque esto no lo creo, o bien darme un reembolso”, mencionó.

El camión era su machete de trabajo, ya que ellos se dedican a vender muebles, y asegura que ya no tiene la ilusión de comprarse otro.

“Espero que este proceso termine para ver si es cierto lo del seguro, hasta este momento lo único que sé es que he estado pagando el camión y los de la aseguradora no se me han acercado para decirme ‘usted va a tener que pagar solo el deducible o tanto’, no quiero volver a pasar por lo que estoy atravesando”, dijo.

Los antisociales dejaron la cabina desmantelada. Foto: Cortesía Jorge Jiménez para LT

Él le aconseja a los camioneros no confiarse porque la delincuencia cada vez está peor y no perdona a nadie.

“El problema de los ticos es que nadie escarmienta por cabeza ajena y no extrema las medidas de seguridad. Les recomiendo que sean mañosos, no dejar el camión en cualquier lado, sino que sea un lugar seguro, muchas personas dicen que los perros no funcionan, pero recomiendo tener un buen perro, tener cámaras y medidas de seguridad”.

Concluyó señalando que una póliza no lo resuelve todo.

“En la calle me dijeron que me darían otro camión por el robo de este, pero esto es un proceso larguísimo, a la última usted termina pagando todo y esperando si le dan otro”, dijo.

El cajón y las demás partes están en la agencia porque existe la posibilidad de que el vehículo lo reconstruyan. Foto: Cortesía Jorge Jiménez para LT

Alajuela y Limón es donde se dan más robos

La Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ afirmó que Alajuela y Limón son las provincias en las que más denuncias se dan por robos de camiones y cabezales, mientras que en Guanacaste no hay casos similares.

“Se han presentado 33 casos en Limón y 28 casos en Alajuela, siendo estas las de mayor incidencia, no se registran casos en Guanacaste. En San José se registra 20 ilícitos mientras que en Heredia 17″, explicó el analista Gerardo Mora.

Hasta este 3 de noviembre, se han recibido 104 denuncias por sustracción de este tipo de vehículos, el recién finalizado mes de octubre fue el segundo más alto en incidencia durante el presente año con 21 robos, en enero hubo 20 y en junio 17.

Además, se han robado 24 traileres, la mayoría por asaltos, mientras que los camiones son robados por el método del cocherazo.