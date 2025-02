Esta es la mentira que habría dicho mujer, por la que inició riña, para encubrir homicidio de primos

Carlos Alberto y Jorge Humberto murieron al participar en una riña que originó un tercero que les acompañaba y escapó del bar. Foto: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Una muchacha apellidada Gutiérrez, por la cual inició la supuesta riña que terminó en el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, habría mentido para tratar de ocultar el asesinato ocurrido dentro del bar Dude’s, donde las víctimas fueron enterradas.

Así lo revela el expediente judicial 25-000983-0059-PE, del cual La Teja tiene copia, en una entrevista que el OIJ le realizó a la expareja de la joven, apellidado Madrigal, quien fue la persona que llegó con los primos al mencionado bar la noche del pasado 6 de febrero.

En la entrevista realizada a Madrigal, este cuenta que se fue del bar solo debido a que, al parecer, lo querían poner a pelear con el nuevo novio de Gutiérrez, un hombre apellidado Guzmán, quien es uno de los cinco sospechosos del doble homicidio.

Madrigal explicó que en al menos dos ocasiones le pidió a los primos, especialmente a Jorge que se fueran, pero aseguró que este le dijo que estaban tomándose una cerveza y que era mejor que se fuera solo.

En dicha entrevista, el amigo de los primos reveló que, supuestamente, fue contactado por su exnovia, con la que tiene una hija en común, pocos días después. Para ese momento ya se sabía que Jorge y Carlos estaban desaparecidos.

“El día de ayer, lunes 10 de febrero del 2025, Gutiérrez lo llamó a eso de las 9 horas aproximadamente y le dijo lo siguiente: ‘¿Por qué me mete en problemas?’, a lo que el entrevistado (Madrigal) le indicó que Bam Bam (Jorge) estaba en el bar con ellos y que (ella) puede saber algo que le ayudara y Gutiérrez le indicó que: ‘Bam Bam se fue despuesito de que usted se fue’ lo cual no es cierto. Gutiérrez finalizó con decirle que no fuera necio y le colgó“, señala el expediente judicial.

Un funcionario judicial, que había visitado el bar días atrás, también confirmó que la mujer trabajaba en ese local. Foto: Tomada de Facebook

De acuerdo con los investigadores que confeccionaron el expediente, lo que supuestamente habría dicho la muchacha era mentira, pues por medio de cámaras de video confirmaron que ninguno de los primos logró salir con vida del bar.

Además, mencionan que, en apariencia, Gutiérrez habría estado presente cuando ocurrió el doble homicidio, pues de acuerdo con las cámaras municipales, ella salió del bar junto a un hombre hasta la 1:23 a.m., del pasado 7 de febrero.

“No se lograba en los registros de videos analizados, verla salir del bar, siendo que, se retiró del lugar hasta en horas de la madrugada del 7 de febrero de 2025, recordando así que el testigo (hermano de Jean Franco Segura), dijo que cuando llegó al bar los ofendidos estaban fallecidos, por lo que era evidente que la sospechosa era cómplice de los hechos, pues es vista salir del bar posterior a ello (llegada del hermano de Jean Franco) y, además, días posteriores al evento se mantuvo en el lugar mientras se realizaba el hueco de la fosa, limpiaban el lugar y cambiaban el grabador”, señala el expediente judicial.

Por este caso, las autoridades detuvieron al guarda del bar, apellidado Guzmán, de 22 años; a su pareja, la mujer apellidada Gutiérrez, de 26; y a otros dos empleados del bar de apellidos Bonilla, de 23; y Palacios, de 19.

De estos, únicamente Palacios está cumpliendo tres meses de prisión preventiva, pues a Gutiérrez y a Guzmán les impusieron la medida arresto domiciliario; mientras que Bonilla quedó libre, pero sujeto al proceso judicial.

Además, las autoridades siguen tras la pista de Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar que está en fuga y que habría escapado a Nicaragua.