Sucesos

Esta fue la decisión que tomó el PANI para la bebé que sobrevivió al tiroteo en que mataron a sus papás

El PANI informó que la bebé que sobrevivió al doble homicidio en Las Palmas de Pococí ya fue ubicada con familia

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Por Silvia Coto

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó este martes que la bebé de 1 año y 6 meses, sobreviviente del violento doble homicidio ocurrido en Las Palmas de Pococí, Limón, ya se encuentra bajo resguardo.

Según indicó la institución, el incidente fue atendido por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata Huetar Caribe, que intervino tras el hecho.

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La bebé ya está a salvo (Canva/Canva)

El PANI detalló que la niña fue ubicada el mismo día del suceso con recurso familiar, como parte de las medidas de protección establecidas para garantizar su bienestar.

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Además, la Oficina Local de Cariari será la encargada de brindar seguimiento mediante atención psicosocial y legal, con el objetivo de asegurar la integridad y estabilidad emocional de la menor tras el hecho violento en el que perdió a sus padres.

Las víctimas fueron identificadas como un joven de apellido Madrigal, de 18 años, y una mujer de apellido Leonard, de 19 años.

Según la reconstrucción preliminar del caso, ambos se encontraban en la vivienda donde se pasaron a vivir recientemente cuando llegaron tres hombres en un carro e ingresaron a la casa donde estaba la pareja y la niña.

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Sus padres fueron asesinados, mientras que a ella las autoridades la rescataron minutos después.

Los sospechosos quemaron el carro en que huyeron a cuatro kilómetros.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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