Esta fue la decisión que tomó el PANI para la bebé que sobrevivió al tiroteo en que mataron a sus papás

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó este martes que la bebé de 1 año y 6 meses, sobreviviente del violento doble homicidio ocurrido en Las Palmas de Pococí, Limón, ya se encuentra bajo resguardo.
Según indicó la institución, el incidente fue atendido por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata Huetar Caribe, que intervino tras el hecho.
El PANI detalló que la niña fue ubicada el mismo día del suceso con recurso familiar, como parte de las medidas de protección establecidas para garantizar su bienestar.
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Además, la Oficina Local de Cariari será la encargada de brindar seguimiento mediante atención psicosocial y legal, con el objetivo de asegurar la integridad y estabilidad emocional de la menor tras el hecho violento en el que perdió a sus padres.
Las víctimas fueron identificadas como un joven de apellido Madrigal, de 18 años, y una mujer de apellido Leonard, de 19 años.
Según la reconstrucción preliminar del caso, ambos se encontraban en la vivienda donde se pasaron a vivir recientemente cuando llegaron tres hombres en un carro e ingresaron a la casa donde estaba la pareja y la niña.
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Sus padres fueron asesinados, mientras que a ella las autoridades la rescataron minutos después.
Los sospechosos quemaron el carro en que huyeron a cuatro kilómetros.