Esta fue la maniobra que terminó en tragedia en la General Cañas

Las autoridades judiciales dieron a conocer cómo ocurrió la tragedia en la autopista General Cañas, donde un hombre murió atropellado la noche de este viernes 15 de mayo.

El fatal accidente ocurrió pasadas las 8 p. m. sobre la Ruta 1, en sentido de San José hacia Alajuela, a unos 350 metros al oeste del antiguo cobro del peaje.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima intentó cruzar la autopista cuando fue impactada por un vehículo.

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Fatal accidente ocurrió la noche de este viernes a unos 350 metros al oeste del antiguo cobro del peaje. Foto: Archivo GN/ Ilustrativa (Shirley Vásquez)

“Intentó cruzar la autopista y fue atropellado por un vehículo, quedó fallecido en el sitio”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades confirmaron que el fallecido es un hombre; sin embargo, hasta el momento no ha sido identificado.

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Debido a la gravedad de las heridas, la víctima murió en el lugar antes de poder recibir atención médica.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y mantienen las diligencias correspondientes para tratar de identificar al hombre y esclarecer todos los detalles de la tragedia.