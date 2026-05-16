Sucesos

Violento robo de ¢80 mil terminó con hombre entre la vida y la muerte en Heredia

Violento asalto ocurrió en Guararí de Heredia

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Por Alejandra Morales

Un hombre lucha entre la vida y la muerte luego de sufrir una grave herida de puñal durante un violento ataque ocurrido la noche de este viernes.

La víctima fue identificada con el apellido Cruz, de 47 años, quien recibió una puñalada en la espalda tras ser atacado por varios sujetos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10 p. m. de este viernes 15 de mayo en el sector de Palacios Universitarios, en Guararí de Heredia.

Violento asalto ocurrió en Guararí de Heredia. Foto: Ilustrativa (Melissa Fernandez Silva)

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De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por varios sospechosos.

“Al parecer, le sustrajeron ¢80 mil y lo hirieron”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico, donde permanece en condición delicada.

Los agentes judiciales ahora trabajan para identificar y capturar a los responsables, además de esclarecer el móvil de la agresión.

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hombre apuñalado en Palacios Universitarios de Guararíapuñalan a hombre y le quitan 80 mil colones
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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