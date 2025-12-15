Estas son las identidades de la pareja fallecida en trágico accidente en Puntarenas

Edgar Gutiérrez Hernández, de 51 años, y María Ivania Peralta son las víctimas del terrible y mortal atropello ocurrido en Puntarenas.

Don Édgar, según allegados, era vecino de San Miguel de Desamparados y trascendió que era emprendedor y tenía un negocio que de bordados en San José.

María Ivannia Peralta y Edgar Gutiérrez Hernández fallecieron atropellados. (Cortesía/Cortesía)

Las primeras versiones indican que él y la mujer andaban de paseo en Puntarenas y salieron del lugar donde se hospedaban para ir a buscar un supermercado.

El accidente ocurrió la noche del sábado en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas, específicamente en el sector conocido como el Bolí.

En la grabación, hecha por una cámara de seguridad, se alcanza a ver cómo la pareja llega caminando hasta una carretera de doble carril, en un solo sentido, cerca de un cruce, y ambos se detienen a un lado, al parecer, esperando la oportunidad para cruzar.

En un momento dado, un vehículo se acerca a la intersección en la que se encuentra la pareja y pone la direccional derecha para ingresar a otra calle, pero en ese instante, aparece un carro blanco a alta velocidad, el cual, al tratar de esquivar ese primer vehículo, termina llevándose por delante a la pareja.

Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

El carro se llevó un poste del tendido eléctrico. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

El impacto fue tan violento que los cuerpos de ambas personas quedaron tendidos a varios metros de donde ocurrió el atropello. El carro a su paso también se llevó un poste del tendido eléctrico, el cual quedó partido a la mitad.

LEA MÁS: OIJ revela lo que sucedió con conductor que mató a pareja que intentó cruzar calle en Puntarenas

El conductor del carro que causó la tragedia fue dejado en libertad. Foto Puntarenas Hablando al Chile. (Facebook/El conductor del carro que causó la tragedia fue dejado en libertad. Foto Puntarenas Hablando al Chile.)

La pareja fue declarada fallecida en el sitio.

LEA MÁS: Fatal colisión en Orotina: motociclista muere en choque con camión

El conductor está libre mientras el caso sigue en investigación.