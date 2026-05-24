Estas son las regiones donde más afectará la onda tropical #4 en Costa Rica

La onda tropical #4 ya ingresó a Costa Rica y las autoridades advierten que traerá más lluvias y tormentas en varias regiones del país durante los próximos días.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que este fenómeno ingresó desde la madrugada de este domingo y que las principales afectaciones volverán a concentrarse en el Caribe y la Zona Norte.

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La onda tropical #4 es la responsable de causar lluvias en el caribe y la Zona norte de Costa Rica. Foto: IMN (IMN/IMN)

Caribe vuelve a ser una de las zonas más afectadas

José Valverde, especialista del IMN, explicó que la inestabilidad atmosférica seguirá presente principalmente en aguas del Pacífico, aunque durante la mañana también se esperan lluvias en el Caribe.

“Es posible la incursión de nubosidad con posibles lluvias en el Caribe en el periodo de la mañana, para la tarde en las regiones del Pacífico Central y Pacífico Sur se esperan aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica, misma condición que se estaría presentando en el oeste del Valle Central”, manifestó Valverde.

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Cartago, Costa Rica, Clima, Nublado, amanecer. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aguaceros y tormentas seguirán durante la semana

De acuerdo con el IMN, el ingreso de la onda tropical #4 favorecerá un aumento en la inestabilidad atmosférica y un patrón mucho más lluvioso, especialmente en el Caribe y la Zona Norte.

Las precipitaciones podrían extenderse hacia el inicio de la próxima semana.

Además, durante las tardes persistirán los aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, mientras que sectores del Valle Central también podrían verse afectados.

El IMN detalló que los vientos alisios tendrán un aumento en la intensidad para el inicio de la semana.