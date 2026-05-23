Sucesos

Torbellino derribó árbol sobre casa donde estaban dos mujeres y una niña

Afortunadamente ninguna persona resultó herida

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Por Adrián Galeano Calvo

Dos mujeres y una niña pasaron momentos de mucha angustia luego de que un árbol cayó sobre la casa en la que se encontraban, esto como consecuencia del paso de un torbellino.

Afortunadamente las tres no resultaron heridas y fueron rescatadas por los cuerpos de emergencia.

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La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 2:30 p.m. de este sábado en el sector de calle Valerio, en Grecia. La benemérita desplazó varias unidades al lugar tras recibir una alerta por un aparente torbellino que provocó daños en varias estructuras y dejó varias viviendas destechadas.

La emergencia ocurrió en Grecia. Foto Cruz Roja.
La emergencia ocurrió en Grecia. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/La emergencia ocurrió en Grecia. Foto Cruz Roja.)

“A la llegada de las unidades, se reportó la presencia de personas atrapadas dentro de una de las estructuras afectadas. En escena, el personal cruzrojista valoró a tres pacientes: una mujer de 63 años, otra mujer de 36 años y una menor de 7 años, quienes se encontraban en condición estable”, informó Cruz Roja.

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Para la atención del incidente fue necesaria la utilización de equipo especializado para realizar la liberación de la mujer de 36 años, quien permanecía atrapada dentro de su vivienda.

“Posteriormente, ninguno de los pacientes requirió traslado a un centro médico. La escena fue coordinada junto con autoridades del Comité Municipal de Emergencias para la atención integral de la situación y seguimiento correspondiente”, indicó Cruz Roja.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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