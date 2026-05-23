Gigantesco árbol cayó sobre vivienda donde estaban cinco niños

Momentos de gran angustia vivieron siete personas la tarde de este viernes, luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre una vivienda en Belén de Carrillo, Guanacaste.

Un árbol cayó sobre una casa y el cableado eléctrico (Bomberos/Bomberos)

La emergencia fue atendida por la Estación de Bomberos de Filadelfia, que desplazó dos unidades hasta la escena ubicada en La Villita, 25 metros al oeste y 300 metros al norte de la antigua gasolinera.

Dentro de la casa se encontraban cinco menores de edad y dos adultos al momento del incidente.

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Afortunadamente, pese a lo aparatoso del hecho, ninguna de las personas resultó herida.

El impacto del árbol provocó además daños en el tendido eléctrico de la zona, por lo que los cuerpos de emergencia aún trabajaban para asegurar el sitio y evitar mayores riesgos.

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Las autoridades no detallaron, de momento, las causas que provocaron el colapso de la estructura natural.