Este es el joven conductor que fue acribillado por sicarios en el centro de Tibás

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del conductor que la noche de este jueves fue acribillado dentro de su carro mientras viajaba por el centro de Tibás, San José.

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La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, dio a conocer que la víctima mortal de ese ataque fue un muchacho apellidado Campos, de 26 años.

Los hechos que cobraron la vida del joven conductor ocurrieron a eso de las 10 p.m. de este jueves en San Juan de Tibás, aproximadamente 800 metros al oeste de la municipalidad de ese cantón.

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El conductor baleado se estrelló contra un poste tras el ataque. Foto Accidentes en Costa Rica. (Facebook/El conductor baleado se estrelló contra un poste tras el ataque. Foto Accidentes en Costa Rica.)

Según el OIJ, el crimen fue cometido por dos sujetos en motocicleta que, en apariencia, iban siguiendo a Campos.

“Según el reporte preliminar, esta persona viajaba en un carro cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes aparentemente lo siguen mientras que, por razones que se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones. El ofendido perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste, resultando fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

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En cuanto a los sicarios, estos lograron darse a la fuga pese al amplio operativo que las autoridades realizaron en los alrededores.

De momento la Policía Judicial no ha determinado cuál sería el móvil de este homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un presunto ajuste de cuentas.