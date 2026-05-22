Sucesos

Conductor choca contra poste tras ser ejecutado por sicarios en el centro de Tibás

El homicidio ocurrió 800 metros al oeste de la municipalidad de Tibás

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Por Adrián Galeano Calvo

La paz que reinaba en el centro de Tibás la noche de este jueves fue interrumpida por el estruendo de una balacera, la cual fue desatada por unos sicarios para acabar con la vida de un conductor.

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De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, a consecuencia de los disparos, el conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste.

El sangriento crimen ocurrió a eso de las 10 p.m. de este jueves en el centro de Tibás, aproximadamente 800 metros al oeste de la municipalidad de ese cantón.

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El conductor baleado se estrelló contra un poste tras el ataque. Foto Accidentes en Costa Rica.
El conductor baleado se estrelló contra un poste tras el ataque. Foto Accidentes en Costa Rica. (Facebook/El conductor baleado se estrelló contra un poste tras el ataque. Foto Accidentes en Costa Rica.)

La Cruz Roja informó que tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, despacharon personal en una ambulancia de soporte básico al lugar del ataque.

“Se ubicó a un hombre adulto dentro de un vehículo con múltiples impactos por arma de fuego. El paciente fue declarado sin signos vitales en el lugar”, destacó la Benemérita.

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De momento, la autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo ha trascendido que se trataría de un hombre de unos 30 años.

En cuanto a cómo ocurrió el ataque, la versión preliminar que se maneja es que este habría sido cometido por dos sujetos en motocicleta que, al parecer, iban siguiendo a la víctima.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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